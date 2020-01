Risque d'étranglement : rappel de costumes de fée verte de la marque Chaks

publié le 06/01/2020 à 19:15

Les enfants ayant reçu certains costumes de fée vont devoir les rendre. Très prisés lors des commandes au Père Noël, les costumes et autres déguisements se retrouvent souvent au pied du sapin, mais il semble que certains cadeaux devront être rendus. Ainsi, un rappel des costumes de fée verte de la marque Chaks font l'objet d'un rappel depuis, ce lundi 6 janvier. Un défaut de fabrication les rendent dangereux pour les enfants.

Sur son site, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) indique que "les cordons décoratifs attachés dans la zone poitrine du costume présentent un risque majeur de strangulation pour les jeunes enfants".

Il ne faut donc plus utiliser ce déguisement et rapporter le produit en magasin. Les référence du produit sont C 4012, du lot C 4012/2486.