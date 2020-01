publié le 12/01/2020 à 17:12

La vidéo de 5 secondes est très rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils filmaient la manifestation contre la réforme des retraites depuis leur appartement situé au 4e étage, ce samedi 11 janvier à Lyon, des étudiants ont été surpris par un projectile qui a explosé à leur fenêtre.

Sur la séquence, filmée vers 15h30, on aperçoit des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre en contrebas avant que le projectile n'atteigne la fenêtre en projetant des étincelles sans faire de blessés.

Selon les jeunes occupants de cet appartement de l'hyper-centre lyonnais contactés par l'AFP, un palet de grenade lacrymogène a touché au bras une jeune fille qui observait le défilé depuis sa fenêtre avant de retomber dans l'appartement puis d'être immédiatement renvoyé à l'extérieur par un de ses amis.

Enquête de police en cours

Selon la jeune fille, les 5 étudiants, qui n'avaient fait "aucun geste agressif", on dû quitter leur appartement alors "envahi" par la fumée. "On a paniqué, on est sorti dans le hall d'entrée car on avait les yeux qui brûlaient" témoigne la jeune femme dans Le Parisien.

"On ne faisait rien, on était juste en train de filmer et on a reçu une grenade !" confie-t-elle. Depuis, la jeune femme a déposé plainte "pour violences volontaires et dégradations volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique" et une enquête de police est en cours. Elle a été confiée au pôle de commandement discipline et déontologie de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

Toutefois, sur un zoom de la vidéo publié plus tard dans la journée par son auteur, on peut voir un membre des forces de l'ordre faire un tir de lacrymogène en cloche depuis l'arrière d'un camion de gendarmerie. Ce tir serait susceptible de correspondre à celui qui a atteint l'appartement.

Dimanche, la police du Rhône a déclaré dans un tweet que "si un tir a pu toucher accidentellement le balcon d'un immeuble, il n'y a eu aucune velléité de l'atteindre", insistant sur le fait qu'"aucun blessé n'est à déplorer." La vidéo, elle, a déjà été vue plus de 1,1 millions de fois depuis qu'elle a été publiée sur Twitter, samedi en milieu d'après-midi.

