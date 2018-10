publié le 11/10/2018 à 08:57

Le chantier de la vaste réforme des retraites est lancé. Mercredi 10 octobre s'est tenue la première grande réunion de concertation sur les retraites. Public, privé, salariés, fonctionnaires... Dans le futur - pas vraiment proche -, tout le monde sera au même régime. Pour le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, invité de RTL ce jeudi 11 octobre, cette réforme d'ampleur est nécessaire. "Les Français ne croient plus dans le système de retraite", justifie-t-il.





"On a un système qui est très particulier en France - par répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui payent pour les retraités - et 42 régimes (...). Pour la première fois depuis très longtemps, on fait une réforme des retraites qui n'est pas juste le changement paramétrique mais qui remet tout le monde à égalité. Un euro égale le même nombre de points (...)"; illustre Geoffroy Roux de Bézieux.

"Il y aura un système équitable qui fait que les salariés du privé auront le même droit à la retraite que les fonctionnaires, ce qui va rendre le système pérenne financièrement, avance-t-il par ailleurs. On a quand même un sujet de pérennité financière sur ce système de retraite".