publié le 28/06/2018 à 17:30

Le bac c'est terminé ! Le prochain et dernier rendez-vous pour les lycéens qui ont passé l'examen est fixé au vendredi 6 juillet avec la publication des résultats.



Les résultats sont disponibles sur les sites internet des académies. La plupart des académies prévoient la publication à 10 heures pour toutes les filières. C'est le cas pour Créteil, Caen, Lille, Montpellier, Paris, Versailles. Dans certaines académies, les horaires dépendent du type de bac comme à Besançon, où ils sont publiés à 9 heures pour le baccalauréat professionnel, 10 heures pour le baccalauréat général et 11 heures pour le baccalauréat technologique. A Aix-Marseille, ils seront affichés dans les centres d'examens dès 8 heures et publiés en ligne à 10 heures.

Retrouvez aussi tous vos résultats du bac sur notre moteur de recherche RTL.fr, département par département pour le bac général, technologique et professionnel.

Aller récupérer ses notes

Les résultats sont affichés simultanément dans les centres d'examens, à 10 heures. Les lycéens ont donc le choix de consulter leurs résultats sur internet ou se rendant directement dans l'établissement où ils ont passé leur examen ou dans leur lycée ou centre de délibération, l'adresse est indiquée sur leur convocation.



Précisons que dans tous les cas ils devront se rendre au centre d'examens pour y retirer leurs notes, muni d'une pièce d'identité et de leur numéro de candidat. Les documents récupérés sont à conserver soigneusement, au même titre que le diplôme (que les lycéens récupèrent plus tard), ils sont requis pour des candidatures dans l'enseignement supérieur.