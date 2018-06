Bac 2018 : 3 chiffres à savoir sur l'examen

publié le 18/06/2018 à 07:15

Jour J pour les élèves de Terminale ! Les épreuves du baccalauréat ont commencé ce 18 juin, et se dérouleront dans 4.635 centres d'examen à travers la France et à l'étranger.



À l'étranger justement, certains candidats ont déjà passé le bac, c'est le cas à Pondichéry, à Washington et au Liban. Une épreuve par jour, c'est le rythme des bacs généraux et technologiques. Un calendrier qui permettra aux candidats en situation de handicap, 30.000 cette année, de mieux appréhender cette semaine d'examens, a expliqué Jean-Marc Huart, directeur général de l'enseignement scolaire.



Comme chaque année, les candidats commencent par l'épreuve de philosophie. Les résultats sont attendus le vendredi 6 juillet.

Un nombre record de candidats

Cette année ce sont 753.148 candidats qui sont inscrits en métropole et départements d'outre-mer. Cela représente une hausse de 5% par rapport à l'an dernier. Plus de la moitié des lycéens passent un bac général, 26% un bac professionnel et 21% un bac technologique.

Cette hausse du nombre de candidats s'explique par le baby-boom des années 2000 et une hausse du taux d'accès au diplôme.

11 ans pour la plus jeune candidate

La plus jeune candidate est une jeune de fille âgée de 11 ans. Elle est inscrite dans l'Académie de Paris pour passer un bac scientifique. A 11 ans et 10 mois, elle est la plus jeune candidate de l'histoire. Avant elle, en 1989, le plus jeune candidat avait 11 ans et 11 mois.

Le candidat le plus âgé, lui, a 76 ans.

4 millions de copies

Durant cette semaine d'examens, les candidats vont rédiger 4 millions de copies. Pour les corriger, 174.331 correcteurs sont mis à contribution.

Pour le ministère de l'Éducation, le coût moyen d'un candidat s'élève à 80 euros, soit la même somme que l'an passé.