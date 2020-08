Rentrée scolaire : votre enfant a-t-il ses vaccins à jour ?

publié le 19/08/2020 à 07:09

La rentrée scolaire 2020 sera marquée par les mesures mises en place pour éviter la diffusion de la Covid-19. Mais, comme tous les ans, se protéger d'autres maladies infectieuses demeure nécessaire, via des rappels de vaccins obligatoires à différents âges de l'enfance.

Se faire vacciner permet une immunisation face à la maladie, et limite sa diffusion. 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants nés après le 1er janvier 2018 : la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l'haemophilius influenzae B, la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C, et le pneumocoque.

Certains vaccins ont une efficacité limitée dans le temps, et des rappels doivent donc être effectués. Le vaccin contre la polio, le tétanos et la coqueluche doit être obligatoirement être ré-administré à 6 ans, puis entre 11 et 13 ans. Se faire vacciner contre les infections liées au papillomavirus, fréquemment responsable d'infections sexuellement transmissibles, n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé pour les jeunes filles voire même les jeunes garçons.

Par ailleurs, malgré le coronavirus, la grippe saisonnière réapparaîtra cette année. Des campagnes nationales de vaccinations sont généralement organisées entre octobre et janvier.