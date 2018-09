publié le 03/09/2018 à 06:40

La rentrée des classes a sonné. Après deux mois de vacances, plus de 12 millions d'élèves vont retrouver les bancs de l'école ce lundi 3 septembre. Écoliers, collégiens et lycéens vont ainsi rejoindre les 881.000 enseignants qui ont déjà effectué leur pré-rentrée vendredi avec les traditionnelles remises d'emploi du temps, listes de classes et réunions d'équipes.



Mais cette rentrée est aussi et surtout un véritable test pour Jean-Michel Blanquer. Inconnu du grand public il y a encore un an, le ministre de l'Éducation nationale a été très actif lors de sa première année à la tête du ministère et s'est imposé comme un homme-clé du gouvernement.

Entre la poursuite des dédoublements de classes dans les quartiers défavorisés, la mise en place de nouveaux tests d'évaluation ou encore l'interdiction du portable au collège... Les changements sont nombreux pour cette rentrée 2018.

1. Dictée quotidiennes dès le CP

Afin d'améliorer l'apprentissage de l'orthographe, le Conseil supérieur des programmes (CSP) a préconisé la mise en place d'une dictée quotidienne en primaire. La rentrée signera aussi le retour des COD et des COI, qui avaient été remplacés par des termes universitaires complexes. "Nous nous adressons à des élèves, pas à des linguistes ni à des professeurs d'universités", a noté Souâd Ayad, la présidente du CSP.



Le CSP souhaite également que les élèves puissent lire dès le CP. Pour cela, Souâd Ayad veut mettre l'accent sur la "compréhension des textes". Les textes longs et informatifs seront ainsi privilégiés, et il faudra "lire au moins 5 à 10 œuvres en classe par an".





En mathématiques, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division devront être étudiées dès le CP. "Il ne s'agit pas de les maîtriser tout de suite, prévient Souâd Ayad, mais de comprendre leur sens".

2. Le dédoublement des classes en CP et CE1

Après avoir été instauré dans 2.500 classes de CP situées dans les quartiers très défavorisés (REP+), le dédoublement des classes doit désormais s'étendre dès septembre aux CE1 des REP+ et aux CP des quartiers défavorisés (REP). Dans ces classes, les enseignants enseigneront dès la rentrée à une douzaine d'élèves au lieu d'une vingtaine.



Cette mesure sera ensuite mise en place dans les CE1 de REP à la rentrée 2019.



3. L'apprentissage de la Marseillaise en CE2

Dans le cadre du programme de l'enseignement moral et civique, le CSP souhaite que les élèves de CE2 soient désormais capables de chanter par cœur le premier couplet de La Marseillaise et qu'ils connaissent les principaux symboles républicains. Jusqu'à aujourd'hui, l'apprentissage de l'hymne national se faisait en CM1, lors des cours sur la Révolution française.

4. Un "plan mercredi" pour les élèves de primaire

L'an dernier, environ un tiers des communes sont revenues à la semaine de quatre jours. Pour cette rentrée, le ministère propose ainsi un "plan mercredi" destiné à améliorer la qualité des activités périscolaires proposées aux enfants qui n'ont pas classe ce jour-là.



Les communes qui signent ce projet éducatif s'engagent notamment à proposer des activités culturelles (œuvre, spectacle, exposition...) et sportives accessibles à tous les enfants.



5. Le téléphone portable interdit au collège

Les portables à l'école, c'est fini. Le 30 juillet, le Parlement a définitivement adopté l'interdiction des portables dans les écoles et collèges, voire dans certains lycées. Tout objet connecté (portable, tablette, montre...) sera donc proscrit dans l'enceinte des écoles et collèges, avec des exceptions possibles "pour des usages pédagogiques". Les activités liées à l'enseignement mais se déroulant à l'extérieur de la classe, comme le sport, seront aussi concernées.



De leur côté, les lycées auront la possibilité, mais pas l'obligation, d'inscrire l'interdiction totale ou partielle du portable et autres objets connectés dans leur règlement intérieur.



6. Un test de positionnement en seconde

La refonte du lycée qui accompagne la réforme du baccalauréat (enseignements de tronc commun, nouveaux enseignements obligatoires...) ne prendra effet qu’à la rentrée 2019. Mais quelques changements sont tout de même prévus pour les élèves qui entrent en seconde à la rentrée.



Lors de la deuxième quinzaine de septembre, ils devront désormais passer un "test de positionnement" qui comprendra deux sessions de 50 minutes, l'une portant sur la maîtrise de la langue française et l'autre sur les mathématiques. Les résultats seront anonymes et personnels et devront servir à identifier "les acquis et les besoins" des élèves de ce niveau, selon le ministère.

7. Un accompagnement personnalisé

Autre changement, qui concerne également la seconde : les petits nouveaux du lycée bénéficieront d'un accompagnement personnalisé qui doit leur permettre de "consolider leur maîtrise de l’expression écrite et orale", indique le ministère de l'Éducation nationale.



Les élèves de seconde auront également droit à 54 heures consacrées à leur orientation, afin de les aider à choisir entre la voie générale ou technologique.