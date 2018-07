publié le 24/07/2018 à 12:02

Elles arrivent de plus en plus tôt dans les rayons des magasins. À l'heure où certains sont sur la plage et d'autres pas encore partis en vacances, les fournitures scolaires sont déjà en vente. Les listes ont été données aux familles au moment de l’inscription dans l'établissement et elles peuvent parfois être longues, entre les stylos, compas, cahiers de différents formats, classeurs, tubes de gouache et autres pochettes.



Le ministère de l'Éducation nationale a publié une liste modèle pour la rentrée 2018 afin d’éviter le superflu dans les cartables, il y a une version destinée au collège et une autre pour les lycéens. En 2017, le budget moyen pour la rentrée d'un élève de sixième (cartables, fournitures, vêtements...) était de 192 euros, en progression de 0,78% par rapport à 2016.



Pour faire en sorte que la facture soit moins salée, il existe quelques astuces, notamment grâce aux fédérations de parents d'élèves.



1. Acheter les fournitures avec d'autres familles

Certaines associations locales de la Peep, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, proposent des services d’achats groupés. "Les associations négocient directement les prix avec les magasins", explique la Peep à RTL.fr. C'est le cas par exemple de la Peep de Dijon. Soyez patient toutefois car certaines associations sont actuellement fermées pour les vacances d'été et ne rouvriront qu'entre le 15 et le 20 août.

2. Recycler

Trop de fournitures sont jetées alors qu'elles pourraient encore servir d'une année sur l'autre. Selon les matières ou les classes, les cahiers ne sont pas toujours utilisés entièrement, la solution peut être de les utiliser comme cahier de brouillon à la maison par exemple pour éviter le gaspillage. Ceux dont seulement quelques pages sont griffonnées peuvent aussi resservir en classe. Si la famille est composée de plusieurs enfants, certaines fournitures peuvent facilement être réutilisées, c'est le cas des pinceaux en arts plastiques par exemple. Sur leboncoin, des particuliers revendent des lots de fournitures qui n'ont pas été utilisées à bas prix.



Avant de se rendre dans les magasins avec votre liste, mieux vaut donc bien vérifier ce que l'on a déjà à la maison et faire le tour des sites de petites annonces.

3. Profitez des promotions notamment sur les cartables

Pour payer moins cher ses fournitures, il est possible de les acheter en lot : par exemple, en choisissant un lot de deux ou trois paquets de copies à carreaux, qui seront utilisées tout au long de l'année ou qui peuvent servir pour plusieurs enfants d'une fratrie. Acheter en lot serait plus intéressant en juillet ou en septembre.



Les enseignes de la grande distribution organisent des opérations rentrée scolaire, c'est le cas de Cora ou Auchan qui proposent d'échanger un vieux cartable contre un bon d'achat de 10 euros. Chez Auchan, l'opération est organisée jusqu'au mardi 31 juillet 2018 inclus et la remise est attribuée dès 50€ d'achats effectués au rayon fournitures scolaires. La reprise de cartable fonctionne aussi chez Super U (jusqu'au 28 juillet), Carrefour Market (jusqu’au 29 juillet), Bureau Vallée (jusqu'au 5 septembre) et Cora (jusqu'au 31 août).



Quant aux calculatrices, souvent l'article le plus coûteux du panier, la marque Casio rembourse une partie du prix, trois, dix ou 25 euros selon les modèles. Enfin, pour les familles qui souhaitent se simplifier la vie et éviter les tentations des rayons des grands magasins, elles peuvent commander leur liste de fournitures sur le site Scoléo.fr.



A noter que le gouvernement vient d'annoncer que l'allocation de rentrée scolaire (ARS) serait versée aux familles dans la deuxième quinzaine d'août. Toute personne résidant sur le sol français peut prétendre à cette allocation sans condition de nationalité, il faut néanmoins remplir certains critères : l'ARS est versée selon un critère de ressources. Les familles peuvent aussi bénéficier de bourses pour les collégiens ou de bourses départementales ou nationales pour les lycéens et étudiants.