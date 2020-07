publié le 16/07/2020 à 07:30

Dans ce second épisode de Chassé-Croisé, Christophe Bourroux nous invite à bord de la Méhari. Une voiture au style iconoclaste, à la fois robuste et branché, qui ne laisse personne indifférent, avec sa caisse et sa bâche en plastique, que vous vous rendiez à la plage ou au marché...

Dénommée Dyane Méhari, d'après le nom du dromadaire cher aux Touaregs, sa popularité ne se dément toujours pas aujourd’hui. Ce qui est d'autant plus incroyable qu’il s’agit d’un véhicule un peu bricolé, aux organes provenant de quasiment tous les modèles de la marque, et qui a créé, pour ainsi dire, son propre marché : voiture de plage pour les uns, utilitaire pour d’autres.

Un véhicule inclassable donc, réputé pour ses aspects pratiques et sa simplicité. Il n’en fallait pas plus pour que la Méhari devienne une voiture de référence, un véritable mythe...

>> Chassé-Croisé, une série de sept épisodes sur les voitures mythiques qui ont pour la plupart bercé les trajets de nos vacances et de notre enfance, des 30 glorieuses à nos jours, de la National 7 à l'Autoroute du soleil. Un podcast RTL Originals.