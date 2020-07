Renault 5 : une voiture polyvalente aussi à l'aise en ville que sur la route

publié le 30/07/2020 à 07:30

Pour ce nouvel épisode de Chassé-croisé, Christophe Bourroux nous emmène à bord de la Renault 5. La populaire "R5" est l'une des premières automobiles polyvalentes aussi à l'aise en ville que sur route. Développée sur les bases d'une 4L, elle deviendra rapidement la petite citadine la plus appréciée des Français. Lancée en 1972, elle est trois ans plus tard, la voiture la plus vendue en France.

Moderne et aussi économique, la Renault 5 est la première à passer sous la barre des 5 litres aux 100. C'est d'ailleurs ce qui va lui permettre de traverser les fameuses crises du pétrole. Peu gourmande en carburant, attirante et rigolote, elle contraste nettement avec les "petites" voitures qui roulent à l'époque, comme la Renault 4 ou la 2CV.

Fort de son succès, Renault déclinera plusieurs versions du modèle, dont la cultissime R5 Turbo, avec moteur en position centrale arrière. Une "bombinette" qui peut atteindre les 202 km/heure et qui avale le 0 à 100 en moins de sept secondes. Mais c'est avec une version beaucoup plus sage que Renault s'attaquera au marché américain...

Renault 5, modèle 1986. Une Renault 5 TL, en 1972.