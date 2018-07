publié le 30/04/2018 à 09:29

La réintroduction d'ours dans le massif pyrénéen continue de faire polémique. Des bergers manifestent ce lundi 30 avril à Pau contre ce projet porté par Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique a annoncé réintroduire deux ours femelles à Bern à l'automne, pour lutter contre la disparition de l'espèce.



Jean Lassalle, ancien candidat à la présidentielle, se joindra au cortège. "Nous sommes dans le secteur où il y a le plus de présence pastorale. Les ours ne veulent pas faire du mal mais ils en font (...). Je trouve que c'est un manque de respect total à l'égard des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire", estime-t-il.



Les partisans de la réintroduction affirment que les ours, présents dans les Pyrénées depuis 250.000 ans, appartiennent au patrimoine français. D'après un récent sondage Ifop pour un collectif d'associations pro-ours, 76% des habitants de la région sont favorables à de nouveaux lâchers. "Il y a déjà quatre ours dans le massif pyrénéen. C'est faux de dire que l'espèce est menacée. C'est une affaire de gros sous", affirme le député des Pyrénées-Atlantiques.