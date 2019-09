Réinsertion : une deuxième chance possible ?

publié le 25/09/2019 à 07:00

Le milieu carcéral français accueille plus de 70 000 détenus. Parmi eux, nombreux sont ceux qui œuvrent activement à leur réinsertion, par le travail et la formation, ou grâce à un déclic. Car une fois que les portes s'ouvrent enfin, il faut se réinsérer, reprendre et réapprendre sa vie. David Desclos, ancien détenu aujourd'hui comédien et auteur, nous raconte son expérience à l'occasion de la sortie de son livre Une Histoire vraie.

Comment affronter les regards des proches ou de la société à la sortie de prison ? Notre passé reste-t-il toujours une entrave ? Comment continuer à aller de l'avant ? A-t-on tous droit à une deuxième chance ?

Invité.e.s

- Véronique Carrion, directrice générale du réseau des écoles Cuisine mode d'emploi(s), créé à l'initiative de Thierry Marx

- David Desclos, comédien et auteur de Une histoire vraie (sortie le 25 septembre aux éditions Flammarion)

- Cyrille Canetti, psychiatre, chef de service-SMPR (service médico-psychologique régional) et consultations extra-carcérales à l'hôpital Sainte-Anne

