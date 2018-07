publié le 26/12/2017 à 12:23

Les français ont fait chauffer la carte bleue pour les fêtes. Comme le révélait RTL lundi, le record de transactions par carte bancaire a été battu samedi 23 décembre pour attendre 45,5 millions : du jamais vu !





Ce qui est indéniable, c'est que nous venons de vivre le Noël le plus numérique de notre histoire. Et sans doute aussi un Noël où on a réglé nos petits achats par carte et non plus en monnaie. Le e-commerce représente 8 à 10% du marché en France. Mais, à Noël, sa part de marché bondit à 26%, c'est-à dire qu'un quart des achats se sont faits via notre ordinateur.



Mais plus globalement, le paiement par carte accompagne aussi un monde qui se digitalise à grande vitesse : les VTC, la location d'appartement, les services entre voisins passent par des plateformes avec des paiements informatiques.

On loue plus et on n'achète moins. Martial You Partager la citation





Cela correspond aussi à une économie qui bascule vers l'usage, vers le service et non plus vers la possession. On loue plus et on n'achète moins. Prenons les voitures, par exemple : le marché de la location longue durée représente maintenant 1 vente de véhicule neuf sur 5 et cela progresse de plus de 10% chaque année. Tout cela rend le cash moins présent dans notre économie.



Pour autant, les Français sont attachés à l'argent liquide. On continue à payer près de la moitié de nos achats quotidiens en monnaie, alors que dans les pays nordiques comme la Suède, ça ne représente plus que 20% des courses. Cependant, certains réseaux bancaires français ont quand même noté une baisse de 3% des retraits dans les distributeurs en 2016 alors que l'économie commençait à se redresser.



Dans le même temps, on a vu s'envoler le paiement sans contact... Jusqu'à 30 euros désormais si votre carte le permet. Ce type de règlement a été multiplié par 2 (+112%) en un an pour atteindre plus d'un milliard de transaction cette année... Et on devrait atteindre les 3 milliards en 2018 !





C'est parce qu'on paie plus avec notre carte bancaire qu'on a connu des records de transaction ce mois-ci. Pas forcément parce qu'on a dépensé plus.

La fin du cash, c'est un peu le Graal des banques ou des gouvernements. Martial You Partager la citation





La fin du cash n'a jamais été aussi proche. À Paris, une église propose par exemple un tronc connecté où vous pouvez laisser une offrande sans glisser des pièces dans la fente mais en payant avec votre smartphone...





Et la fin du cash, c'est un peu le Graal des banques ou des gouvernements : car qui dit paiement par carte, dit traçabilité et donc réduction des paiements de la main à la main. Mais attention, les paiements par carte ne pèse aujourd'hui que 500 milliards contre le double pour les paiements par chèque. La raison : les gros achats (comme l'immobilier) sont encore effectués par chèque alors que la carte sert dans la vie quotidienne.





Pour autant, l'argent physique - monnaie fiduciaire - va devoir continuer à exister car c'est la seule monnaie reconnue officiellement et contrôlée par les banques centrales. Tous les autres transferts d'argent sont des moyens de paiement et non pas des monnaies.



Le risque du piratage informatique

Dans ce monde d'argent virtuel, les pirates informatiques sont aujourd'hui un peu les bandits qui attaquaient les diligences au Far West. Mais la fraude à la carte bancaire reste très limitée en réalité : elle ne concerne que 0,064% des transactions - et le chiffre était en baisse l'an dernier de 4% pour la première fois depuis 2004. Le montant moyen de ces fraudes était de 75 euros.





On a quand même 25 fois plus de chance de se faire voler en faisant un achat en ligne qu'en payant dans un magasin avec sa carte. Mais, face à la montée en puissance des achats dématérialisés, l'industrie bancaire s'est organisée.



Petit à petit, la carte bancaire remplace le billet, comme le mail remplace le billet doux... La disparition du cash est Darwinienne, elle fait partie de l'évolution de notre société de consommation.

> Revendre ses cadeaux : un phénomène en hausse constante Crédit Image : Flickr - cc - stevendepolo | Crédit Média : AFP | Date : 27/12/2017