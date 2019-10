Reconversion professionnelle : tous concernés ?

publié le 02/10/2019 à 07:00

Autrefois, on choisissait un métier pour la vie que l’on exerçait parfois dans une seule et même entreprise. Aujourd’hui, la tendance est au changement, à la quête de sens, au besoin d’évolution, à la mobilité face à la précarité... Entre 2010 et 2015, 1 personne en emploi sur 5 a changé de métier, et près de deux tiers des Français en rêvent.

Est-ce l’avenir ? Allons-nous tous être concernés par la reconversion professionnelle ?Qu’est-ce qu’elle implique ? Comment réussir sa reconversion ?

Invité.e.s

- Clémence Lesaq, rédactrice en chef du magazine Welcome to the jungle



- Sylvaine Pascual, coach, spécialiste du plaisir au travail et de la reconversion professionnelle chez Ithaque coaching

