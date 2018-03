et AFP

publié le 14/03/2018 à 03:14

Une violente altercation a semé la pagaille dans le métro parisien, mardi 13 mars dans la soirée. Au moins deux personnes ont été blessées sur la ligne 5 lors de cette rixe, entraînant une brève interruption du trafic sur cette ligne très fréquentée, a-t-on appris auprès des pompiers et de la RATP.



À la station Bréguet-Sabin, un "différend" a éclaté entre deux usagers, a indiqué une source policière. L'un d'eux a "donné des coups de cutter" à un deuxième, un agent de la RATP qui n'était pas en service à ce moment-là, a expliqué cette source. L'agresseur présumé a ensuite blessé deux autres personnes, mais la source policière n'était pas en mesure de préciser dans quelles circonstances.

Le pronostic vital de l'agent de la RATP n'était pas engagé, selon cette source, et les "deux autres personnes sont légèrement blessées". De leur côté, les pompiers ont indiqué avoir pris en charge un blessé grave et un blessé léger. L'incident a entraîné l'interruption momentanée du trafic sur la ligne 5 entre les stations République et Bastille dans les deux sens, a expliqué la RATP, selon laquelle le service a repris à 19h30.