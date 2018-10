Isabel et Victor, les premiers lions-éprouvette au monde

publié le 03/10/2018 à 05:23

Ils s'appellent Isabel et Victor. Le frère et la sœur sont nés le 25 août et sont les premiers lionceaux-éprouvettes au monde. Il aura fallu 18 mois d'essais scientifiques pour les faire naître. Si cette méthode de procréation est déjà utilisée chez d'autres espèces, notamment chez les pandas, comme au zoo de Beauval, on ne l'avait pas encore expérimenté chez le lion.



Selon une des chercheuses, l'opération serait assez compliquée à mener sur des carnivores. Pour le scientifique qui a mené les recherches, il faut désormais répéter la manipulation, pour confirmer son efficacité. Le but à terme est d'aider à repeupler les zones où l'espèce est menacée.

La population de lions a baissé de 43% en 20 ans. Il ne resterait plus que 20.000 spécimens sur terre, selon l'Union internationale pour la nature. Mais tous les scientifiques ne sont pas aussi enthousiastes face à cette première : ils estiment qu'il faudrait mieux s'attaquer aux causes de la disparition du roi des animaux. À savoir la réduction de son habitat, la chasse et le braconnage. Cependant, ils estiment qu'il est toujours intéressant de savoir maîtriser cette technique pour l'utiliser chez d'autres félins, comme le guépard.