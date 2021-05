Ramadan : quand auront lieu la deuxième "Nuit du doute" et l'Aïd ?

publié le 07/05/2021 à 20:57

La période du Ramadan si importante pour nombreux musulmans va arriver à son terme. Comme chaque année, la question des dates de cette période de fête, de piété et de jeûne diurne occupe les esprits. Les représentants de la communauté musulmane se réunissent chaque année à la Grande mosquée de Paris pour fixer ces dates grâce à la "Nuit du doute". Deux nuits du doute se tiennent afin de déterminer les dates de début et de fin du mois sacré du ramadan.

La Nuit du doute est primordiale, car le calendrier musulman, dit Hégirien, suit le cycle lunaire (354 ou 355 jours dans une année), et le nombre de jours d'un mois peut fluctuer entre 29 et 30. Cela demande donc aux spécialistes de l'Islam quelques connaissances en astronomie afin d'observer avec précision les mouvements de notre satellite, la Lune.

Le ramadan a débuté le 13 avril cette année. D'après le Conseil français du culte musulman, qui se base sur les calculs astronomiques, la date de l'Aïd el-Fitr, fête de fin du ramadan, se déroulera le jeudi 13 mai. Pour les fédérations dissidentes du CFCM et la Grande mosquée de Paris, il faudra attendre la "nuit du doute" et une observation attentive de la lune pour trancher définitivement la date de l'Aïd. Cette seconde nuit devrait avoir lieu le mardi 11 mai 2021.

En 2020, le Ramadan a été marqué par le premier grand confinement du pays et la crise sanitaire. Les imams et les musulmans avaient alors troqué les grandes fêtes et réunions de famille pour un Ramadan plus spirituel, intérieur, voire virtuel grâce aux réseaux sociaux. Cette année, le coronavirus continue de perturber ces traditions et rendez-vous religieux. La Nuit du destin qui se déroulera du 8 au 9 mai, continuera à se tenir loin des mosquées pour respecter le couvre-feu par exemple. Les imams ont aussi instauré des règles et jauges pour contrôler l'éventuel afflux de croyants et les grands rassemblements familiaux ont été déconseillés.