Rachat de Twitter : l'entreprise juge l'abandon d'Elon Musk "invalide et injustifié"

Rien ne va plus entre Twitter et Elon Musk. Alors qu'il y a quelques semaines, le multimilliardaire américain avait envisagé et enclenché le processus de rachat de l'entreprise pour la coquette somme de 44 milliards de dollars, il a récemment annoncé avoir mis fin à l'accord passé avec le conseil d'administration. Il a notamment reproché aux dirigeants de Twitter de lui avoir indiqué des informations "fausses et trompeuses" au sujet de l'entreprise.

Ce lundi 11 juillet, le bord de Twitter a affirmé que cet abandon était "invalide et injustifié". Dans une lettre adressée aux représentants d'Elon Musk et publiée sur le site de l'autorité américaine des marchés financiers, le réseau social a ainsi indiqué avoir rempli toutes les obligations prévues dans l'accord conclu au mois d'avril et a exigé que le dirigeant de Space X tienne son engagement.

De plus, Twitter a assuré avoir transmis les informations demandées par le patron de Tesla concernant le nombre de comptes inauthentiques sur sa plateforme, qu'il affirme être inférieur à 5%. Après l'annonce du retrait d'Elon Musk, l'action de l'entreprise a ce lundi grandement chuté à la Bourse de New York. Son prix est descendu à 32,65 dollars, soit 40% de moins que ce qu'avait offert l'entrepreneur lorsqu'il avait annoncé son intention de mettre la main sur Twitter.

