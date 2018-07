Qui était Lyudmila Rudenko, à qui Google rend hommage ?

publié le 27/07/2018 à 00:34

Ce 27 juillet 2018 marque le 114e anniversaire de la naissance de Lyudmila Rudenko. À cette occasion, Google lui dédie son traditionnel doodle.



Née le 27 juillet 1904 à Loubny en Ukraine (alors en Union soviétique), Lyudmila Rudenko était une joueuse d'échecs soviétique et la deuxième femme à devenir championne du monde d'échecs de 1950 à 1953. C'est son père qui lui avait appris à jouer dès l'âge de 10 ans. Morte le 28 février 1986 à Saint-Pétersbourg à 81 ans, elle avait reçu les titres de Maître international d'échecs et Grand maître international féminin. En plus des échecs, Lyudmila Rudenko se distingue en natation en devenant championne locale du 400 m dos à Odessa

Dans les années 1920, elle s'était installée à Leningrad. Durant le siège de la ville (septembre 1941-janvier 1944), Lyudmila Rudenko avait organisé l'évacuation d'enfants.

Doodle en hommage à Lyudmila Rudenko Crédit : Capture d'écran Google