Quelle est la date d'ouverture de la chasse dans votre département ?

publié le 08/09/2018 à 07:14

Prix du permis, abattage des sangliers... Alors que la saison de la chasse ouvre ce dimanche dans plusieurs départements français, les chasseurs sont au cœur de l'actualité.



Le 27 août dernier, l'Élysée avait annoncé que le prix du permis de chasse serait divisé par deux, passant de 400 euros à 200 euros, pour 10% des quelque 1.2 million de Français qui pratiquent cette activité.

Quelques jours plus tard, le 30 août, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) Christiane Lambert réclamait davantage de chasseurs pour éliminer les sangliers qui ravagent de nombreuses exploitations agricoles françaises.

"Je veux plus de chasseurs, moins de sangliers, moins de dégâts", lançait la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, estimant à 30 millions d'euros le montant des indemnisations versées chaque année aux agriculteurs pour compenser les dégâts.



Dates différentes selon les zones

La saison de la chasse s'ouvre à des dates différentes selon les régions : le 16 septembre pour les départements en zone 1 (en bleu sur la carte ci-dessous), le 9 septembre pour la zone 2, qui concerne la partie sud de la France (en violet) et le 23 septembre pour la zone 3 (en rouge, avec une exception pour la Sarthe où la chasse débutera le 30 septembre).



Petite nuance également dans les Hautes-Pyrénées et l'Ariège, où la saison s'ouvre le 9 septembre en plaine puis le 16 septembre en montagne.



La chasse a déjà été ouverte dans plusieurs régions : le 23 août dans l'Est (Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin) et le 2 septembre en Corse.



Découvrez les dates d'ouverture de la chasse dans votre département en passant votre souris sur la carte :