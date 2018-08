publié le 28/08/2018 à 06:07

Le concours fait un carton. On voit des photos de champs de maïs et de blé dévastés. Les sangliers adorent les céréales. Mais comme ils ont besoin aussi de protéines, ils vont faire des trous énormes dans les prairies pour y chercher des vers de terre.



L'an dernier, ça a coûté 30 millions d'euros de dégâts aux agriculteurs. L'un d'eux propose avec humour de recruter "deux chasseurs de sanglier à moustaches, payés en sesterces, déplacement fréquent à Babaorum". Une référence à Astérix et Obélix qui, avec ou sans potion magique, n'arriveraient sans doute pas aujourd'hui à débarrasser la France de tous ses sangliers.

La croissance est exponentielle. Ils seraient vingt fois plus nombreux qu'en 1970. La FNSEA incrimine les chasseurs. Ils ont l'obligation d'en tuer, de réguler la population. Mais le syndicat agricole les soupçonne dans certains départements, au contraire, de les nourrir pour avoir plus de gibier et d'être complètement dépassés. D'autant que le sanglier pullule à cause du réchauffement climatique : la laie trouve beaucoup plus de nourriture, plus de glands, et fait plus de portées.

Classement demandé en "espèce nuisible"

La FNSEA demande aux chausseurs d'en tuer plus, et à l'État de l'autoriser. Elle réclame que le sanglier soit classé "espèce nuisible" dans les régions les plus touchées.



Le gouvernement fait remarquer que grâce à le réforme du permis désormais unique partout en France, les chasseurs d'un département pourront le chasser dans celui d'à côté. Ce qui pourrait permettre d'aller au-delà des 750.000 sangliers abattus l'an dernier.