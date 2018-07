publié le 05/07/2018 à 06:46

Il y a dans nos vêtements et dans nos chaussures une dizaine de substances suspectes qui servent à coller, à colorer et à faciliter l'entretien. Dans votre jolie chemise, il y a peut-être du chrome, du nickel, du plomb ou du mercure.



L'Agence de sécurité sanitaire a été saisie en 2014 après des plaintes de consommateurs, qui étaient victimes d'allergies. Donc elle est allée acheter dans des magasin vingt-cinq vêtements (jeans, leggings, sous-vêtements) et quatorze paires de chaussures.

Elle a repéré une dizaine de substances "qui peuvent entraîner des problèmes de santé pour les consommateurs", dit elle. Elle a commencé par vingt-cinq vêtements. Mais ce qu'elle a trouvé l'incite à aller plus loin.

L'Anses va faire, dans les prochains mois, un état des lieux de toutes les substances dans tous les vêtements. Elle va étudier les risques de chacune pour la santé, et elle pourra demander alors l'interdiction des produits les plus dangereux, de fixer de seuils réglementaires et de réduire les doses.



Tout le monde ne va pas être allergique et tomber malade. Mais l'Anses recommande de laver systématiquement les vêtements neufs avant de les mettre pour la première fois, même si ça ne supprimer pas tout, et surtout de rendre obligatoire un étiquetage, comme il en existe pour les aliments ("Attention, ce jean contient telle substance"), pour que les personnes sensibles sachent quel vêtement ne pas acheter.