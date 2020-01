publié le 14/01/2020 à 06:05

Une personne malentendante n'avait jusqu’à présent qu'un seul signe pour évoquer un oiseau. Il faut mettre sa main contre sa bouche en imitant le bec de l'animal. Dans le but de faire découvrir les oiseaux aux personnes sourdes et malentendantes, des bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ont décidé de se lancer dans deux nouveaux projets, le premier étant, la traduction de cinquante espèces d'oiseaux en langue des signes.

Pour se faire, ils travaillent avec des chercheurs de toute l'Europe et ont déjà signé une quinzaine d’espèces en passant du héron cendré jusqu'au martin-pêcheur. Ces nouveaux signes permettent d'approfondir l’intérêt et la connaissance des personnes malentendantes pour les oiseaux. Ainsi, des sorties dans la nature sont organisées et avec cinquante mots plutôt qu'un seul, c'est forcément bien plus enrichissant.

Reconnaître le chant des oiseaux

Mais la LPO ne s'arrête pas là et poursuit son objectif : faire découvrir aux sourds et malentendants l'univers des oiseaux. Pour y parvenir, ils développent un second projet : une application pour reconnaître leurs cris. Si Shazam permet de reconnaître des musiques, cette application permettra de différencier les chants des oiseaux.

Grâce à cette application, vous pouvez dans un jardin, enregistrer le chant d'un oiseau que vous ne connaissez pas. Ainsi, l'application vous dira si il s'agit d'un pinson ou d'une mésange. Une technologie fiable à 80% qui se base sur des centaines de chants déjà enregistrés.

Cependant, tout comme les humains, les oiseaux chantent différemment en fonction du lieu où ils se trouvent. Un rouge-gorge du nord ne chantera pas de la même façon qu'un rouge-gorge en Provence. Et pour un résultat fiable, il ne faut pas un trop fort bruit d'ambiance, car l'application pourrait se tromper. Des perfectionnements qui restent donc à résoudre afin d'avoir une fiabilité proche des 100%.