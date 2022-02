Quand l'amour réveille les blessures d'enfance

La mère de Catherine est alcoolique et ne veut pas se faire soigner. Catherine ne sait pas comment faire pour l’aider.

Depuis petites, Claudine et sa sœur ne s’entendent pas. La sœur de Claudine invente des histoires et ment beaucoup. Claudine est désemparée et ne supporte plus cette situation.

La fille de Christiane a fait une tentative de suicide, elle a intégré un hôpital psychiatrique il y a quelques jours. Christiane est très triste et désemparée.

Alan a rencontré quelqu’un sur un site de rencontre, il a eu un coup de foudre. Un an après cette fille l’a quitté par sms sans donner d’explication. Il y a deux semaines, elle l’a recontacté et lui a dit qu’elle aimerait qu’il se remette ensemble. Alan ne sait pas quoi faire.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook