Qu'est ce que le symbole "Valknut", photographié sur des bras de policiers à Lille ?

Lors de la manifestation contre la réforme des retraites, mardi 6 juin, à Lille, des policiers ont été photographiés avec le symbole "Valknut" tatoué sur le bras. Pourtant, ces tatouages sont contraires aux règles imposées par la Direction générale de la police. Ainsi, Sarah Kerrich, conseillère régionale des Hauts-de-France, a annoncé saisir l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Composé de trois triangles entrelacés, le "Valknut" est un symbole de culture nordique et de la mythologie scandinave. En effet, selon sa traduction, "valr" signifie "guerriers tués", et knut, "nœud". Il serait notamment lié au dieu Odin, évoquant la vaillance et la mort.

Mais avec le temps, sa signification a évolué. Ainsi, à partir du XXe siècle, il a été repris par le mouvement "völkisch", un courant intellectuel allemand, suprémaciste et raciste, bien avant l'apparition du nazisme. Depuis, le symbole a traversé les continents, en gardant cette signification raciste. Il a particulièrement été aperçu lors de l'assaut sur Capitole en janvier 2021. En France, il est également utilisé par des "néonazis".



