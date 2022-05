Qu'est-ce que le cycle de l'eau douce, sixième limite planétaire, qui vient d'être franchie ?

Crédit : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le lac Powell aux États-Unis dont le niveau d'eau diminue chaque année de plus en plus.

Une nouvelle limite planétaire a été franchie. Jeudi 28 avril, la revue Nature a publié une nouvelle étude dans laquelle des scientifiques alertent sur le fait que le cycle de l'eau douce (précipitations, humidité des sols et évaporation) est désormais en dehors de sa zone de sécurité.

En cause ? L'utilisation massive d'eau douce. Dans leur étude, les auteurs indiquent que cette ressource est "maintenant largement perturbée par les pressions humaines aux échelles continentale et planétaire". Une grande majorité des besoins en eau dans le monde concerne l'agriculture, notamment intensive. Viennent ensuite les besoins domestiques et industriels dans des parts bien moins importantes. Le cycle de l'eau douce est également perturbé par d'autres phénomènes tels que la déforestation, l'érosion des sols ainsi que le dérèglement climatique.

Il existe neuf limites planétaires. En plus du cycle de l'eau douce, cinq d'entre elles ont déjà été franchies : le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, les perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore, l'usage des sols et enfin la pollution chimique. Seules trois limites n'ont pas encore été dépassées. Il s'agit de l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'acidification des océans ainsi que l'introduction de nouvelles entités dans la biosphère.