Qu'est-ce que la "punaise diabolique", qui envahit l'Europe ?

Elles sont désormais partout, dans les maisons, les vergers ou même les bureaux. L'Halyomorpha Halys, plus communément appelée "punaise asiatique" ou "punaise diabolique" est en train d'envahir l'Europe, selon nos confrères du Midi Libre.

Afin de limiter sa propagation, un entomologiste de l'Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement travaille depuis 2012, année d'introduction de cette punaise, sur le sujet. C'est à Montpellier, que l'invasion de la punaise a été suivie grâce à l'application Agiir, qui permet de les signaler. En provenance d'Asie, celle-ci a d'abord été introduite aux États-Unis avant d'arriver en Europe puisqu'elle réussit à entrer facilement dans les véhicules, bateaux, avions ou encore voitures.

Si ces insectes sont inoffensifs pour l'homme, ils restent toutefois désagréables, notamment à cause de leur odeur. Mais concernant les vergers, les punaises posent certains problèmes, car celles-ci s'attaquent aux fruits et légumes. Même si ces derniers peuvent être consommés, ils possèdent alors certaines tâches et déformations qui altèrent leur goût.

Comment les éliminer ?

Mais pour s'en débarrasser, pas de solutions miracles. Si les "punaises diaboliques" sont rentrées à l'intérieur de votre habitation, il faut seulement les attraper puis les éliminer. Le plus simple reste donc l'aspirateur.

Pour les vergers, il existe des pièges à phéromones afin de les attraper. Mais ceux-ci ne sont pas assez efficaces pour limiter les dégâts. Et comme ce dispositif les attire, il n'est pas vraiment conseillé.