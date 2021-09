Qu'est-ce que l'illectronisme ?

C'est un phénomène dont on entend finalement peu parler mais qui est extrêmement handicapant. L'illectronisme, contraction des mots illettrisme et électronique, est la difficulté voire l'incapacité à utiliser des appareils numériques et des outils informatiques ne sachant pas comment ils fonctionnent souvent.

Il concerne 17% de la population française selon l'Insee. Un chiffre loin d'être anecdotique lorsqu'on sait qu'il est indispensable de passer par l'informatique au quotidien, que ce soit pour apprendre, travailler, accéder à certains soins, payer ses impôts, se divertir ou encore consommer.

Le gouvernement a injecté 250 millions d'euros dans le plan de relance en faveur de l'inclusion numérique. Celui-ci a notamment pour objectif de former 4.000 conseillers, afin qu'ils puissent proposer des ateliers d’initiation au numérique aux 12 millions de personnes qui en ont besoin. Ces sessions de 90 à 120 minutes ont été conçues avant tout pour les jeunes adultes, les demandeurs d’emploi et les seniors.

Par ailleurs, la plateforme solidarite-numerique.fr vous donne accès à des tutoriels pour créer un compte Linkedin, effectuer des démarches administratives, créer une adresse Gmail ou un compte Ameli par exemple. Un numéro a également été mis en place pour s'entretenir avec un médiateur téléconseiller au 01.70.77.23.72.