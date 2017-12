Obsolescence programmée : HOP souhaite "une plus grande transparence"

publié le 28/12/2017 à 16:28

Mettre fin à l'obsolescence programmée. C'est l'objectif de l'association HOP (Halte à l'Obsolescence programmée) qui a déposé mercredi 27 décembre une plainte contre le fabriquant de téléphones Apple.



"Nous accusons la marque de faire ralentir ses téléphones de manière intentionnelle pour renouveler l’achat au moment où un nouvel iPhone sort", explique Laetitia Vasseur, déléguée générale et co-fondatrice de HOP au micro de RTL.

Le géant américain de l'informatique a avoué le 21 décembre dernier, ralentir volontairement le fonctionnement de ses téléphones à chaque mise à jour, pour "améliorer la durabilité du produit". "C'est complètement absurde, s'indigne Laetitia Vasseur, c’est comme si on vous disait que pour garder votre voiture en vie, on allait la brider à 50km/h !" Selon elle, avec cette pratique, le consommateur perd l'intérêt de son produit.

On réclame une plus grande transparence Laetitia Vasseur, déléguée générale et co-fondatrice de HOP





Le délit d'obsolescence programmée est reconnu dans la loi française depuis 2015, une première dans le monde. Mais pour que la plainte aboutisse, "il faut reconnaître le caractère volontaire", explique Laetitia Vasseur. "Le fait qu'Apple ait reconnu cette obsolescence nous aide dans cette plainte".



"On réclame qu’il y ait une plus grande transparence sur ces pratiques", explique Laetitia Vasseur.



Le délit d'obsolescence programmée est un délit "assez jeune". Aucune entreprise n'a encore été condamnée puisqu'il est nécessaire de récolter assez d'informations comme "des retours consommateurs et des rapports très précis", explique Laetitia Vasseur.



HOP s'est également illustrée en déposant une première plainte contre la société d'imprimerie Epson, accusée de raccourcir délibérément la durée de vie de ses cartouches d'encre. Jeudi 28 décembre, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête à ce sujet.