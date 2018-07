publié le 26/07/2018 à 16:33

Les pompiers des Pyrénées-Orientales sont interdits de la pratique de tous sports collectifs durant l'été, a annoncé mercredi le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du département. "Un moratoire à la pratique du sport collectif est appliqué en cette période de forte sollicitation opérationnelle, qui doit être la priorité du service public de secours" indique le SDIS.



Cette mesure est en place depuis le 4 juillet et est valable jusqu'à nouvel ordre. Les représentants du personnel ont dénoncé une décision "caricaturale". Ils ont voté à l'unanimité contre et fait valoir leur préférence pour des interdictions ponctuelles sur des sites en sous-effectifs, ainsi que l'accès à des formations d'encadrement sportif. "On nous interdit de jouer de façon arbitraire" a déclaré à l'AFP Christophe Garcia, pompier professionnel et membre de la CGT, pointant du doigt l'absence d'accès à des statistiques détaillées.

Selon le SDIS, cette interdiction est la conséquence du bilan de l'accidentologie 2017. Présenté au Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) le 5 juin, il fait état d'une "augmentation du nombre d'accidents dans le cadre des activités sportives" avec 2,2 accidents par mois pour les pompiers des Pyrénées-Orientales contre 1,1 au niveau national.

Des accidents qui représentent un coût important

Selon ce rapport, les accidents engendrent en moyenne 25 jours d'arrêt de travail et représentent donc un coût important. "Les collègues se sentent frustrés", a affirmé un pompier, pour qui le sport collectif a "une grosse importance dans le travail d'équipe".



"C'est l'entraide, la cohésion", a-t-il ajouté, "mais c'est aussi un moment de rigolade et de camaraderie. C'est important pour des pompiers soumis à un gros stress psychologique".



Les activités de sport adaptées et d'entraînement professionnel sont en revanche maintenues, indique le communiqué.