publié le 09/05/2018 à 16:48

Les numéros d'appels d'urgence au cœur de la tourmente. Le 8 mai, une enquête administrative a été ouverte après la diffusion d'une conversation téléphonique entre une opératrice du Samu et Naomi Musenga, une patiente de 22 ans. En décembre dernier, la jeune femme avait tenté de contacter le Samu pour des douleurs au ventre et son appel avait été ignoré. Quelques heures plus tard, Naomi décédait d'un arrêt cardiaque.



Après la publication de cet échange, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a dénoncé de "graves dysfonctionnements" dans la gestion de cette communication. Il faut dire que les plateformes de gestion des appels au Samu sont en tension : la première mission des opérateurs du 15 est de répondre rapidement, pour pouvoir gérer le plus d'appels possibles. "Il faut traiter 90% des appels en moins de 60 secondes", précise Frédéric Adnet, le responsable du Samu de Seine-Saint-Denis au micro de RTL.

Face à une urgence, comment faire le choix le plus pertinent ? 15, 17, 18, 112... Disponibles 24h/24 et la plupart du temps gratuits, ces numéros communiquent entre eux. Mais cibler le bon interlocuteur permet faire gagner du temps aussi bien à l'émetteur de l'appel qu'aux plateformes d'appels d'urgence.

Numéros d'urgence : qui appeler dans quelle situation ? Crédit : RTLnet

"15" - Samu

Le SAMU (service d'aide médicale d'urgence) peut être joint pour demander l'intervention d'une équipe médicale si vous vous trouvez en situation de détresse. Ce numéro vous permet aussi d'être redirigé vers des organismes de permanences des soins pendant la nuit, les weekends et les jours fériés. Quelque soit la raison de votre appel, vous serez mis en relation avec un médecin.



"17" - Police secours

Ce numéro est utile pour signaler une infraction (cambriolage, braquage, agression...) nécessitant une intervention immédiate des services de police.



"18" - Sapeurs-pompiers

Le 18 doit être composé dans une situation de péril (incendie, fuite de gaz...), en cas d'accident concernant des bien ou des personnes et qui nécessite une intervention immédiate. En composant ce numéro, vous serez directement mis en relation avec un pompier ou un secouriste professionnel.



"112" - Numéro d'appel d'urgence européen

Vous pouvez composer ce numéro si vous êtes témoin ou impliqué dans un accident, un incendie ou un cambriolage dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne (sauf la Serbie, le Monténégro et l'Albanie).



114 - Numéro d'urgence pour personnes sourdes et malentendantes

Accessible par SMS et fax, ce numéro est destiné aux personnes ayant des difficultés à entendre ou parler. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes victime ou témoin d'une situation nécessitant l'intervention des services de secours.



3624 - SOS Médecins

Ce numéro national, facturé 0,15 centimes/minute, est utile si vous avez besoin d'un médecin en urgence, si votre médecin traitant ne peut vous recevoir (manque de disponibilités ou absence) ou encore pendant la nuit et les weekend. Il existe également des numéros correspondant à votre zone d'habitation (également 0,15 centimes/minute).