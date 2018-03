publié le 27/11/2017 à 15:48

La France s'était prononcée contre cette option. Ce lundi 27 novembre, l'Union européenne a voté en faveur de la prolongation pour cinq ans de l’autorisation du glyphosate. Dix huit pays ont voté pour la proposition, neuf contre et un seul s'est abstenu.



C'était la seule proposition sur la table. "Considérant les risques, la France s'opposera à cette proposition et votera contre. La France veut construire une sortie progressive du glyphosate et, avec plusieurs partenaires, pense qu'une durée plus courte serait possible", avait annoncé dimanche la secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, Brune Poirson.

L'Allemagne, qui s'était abstenue au tour précédent, a voté pour, après avoir demandé des modifications au texte proposé en lien avec des restrictions sur l'usage privé du glyphosate et le respect de la biodiversité, selon une source proche du dossier. Ce changement dans la position de l'Allemagne, un poids lourd démographique, a contribué à faire pencher la balance en faveur d'une nouvelle autorisation.



Les représentants des pays européens sont divisés sur la durée de renouvellement de la licence de l'herbicide le plus utilisé au monde, à travers le Roundup du groupe Monsanto, la France prônant trois ou quatre ans maximum. La Commission va maintenant adopter une décision avant que l'autorisation actuelle n'expire le 15 décembre. Si le vote en appel de lundi avait aussi enregistré une impasse, c'est l'exécutif européen qui aurait dû trancher.