Prime de Noël : découvrez la date de versement, selon votre profil

C'est l'une des aides les plus attendues durant la période des fêtes de fin d'année. La prime de Noël est attribuée depuis 1998 à plusieurs millions de ménages pour permettre d'aider les ménages les plus modestes. Cette année, quelque 2.3 millions de bénéficiaires pourront profiter de ce complément, versé aux allocataires de la Caisse d'allocations familiales (CAF), mais aussi à ceux de Pôle emploi (ASS, ASS-F, AER, RPS, RFPE, ACRE-ASS) et de la MSA.

Néanmoins, son montant et sa date de versement varient selon le profil du bénéficiaire. Ainsi, certaines personnes ont dû commencer à recevoir cette allocation à partir de ce 14 décembre 2022. Les bénéficiaires concernés sont ceux percevant l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation de solidarité spécifique formation (ASS-F), l’allocation équivalent retraite (AER), l’aide à la création et la reprise d'entreprise pour les bénéficiaires de l’ASS (ACRE-ASS), ainsi que les personnes percevant la rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE) ou une rémunération de stage. Le montant de cette aide est identique à tous les foyers et s'élève à 152,45 euros.

Tous les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ont, eux, commencé à recevoir cette prime de Noël depuis le 15 décembre. Pour eux, le montant dépend de la composition du foyer. Une personne seule touchera 152,45 euros, tandis qu'un couple ou un parent isolé avec un enfant recevra 228,67 euros. Un couple avec deux enfants peut pour sa part bénéficier de 320,14 euros.

