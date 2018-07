Primaire PS : encore un espoir pour Manuel Valls ?

publié le 26/01/2017 à 21:29

Benoît Hamon et Manuel Valls ont croisé le fer pour la dernière fois avant le premier tour de la primaire de la gauche. Un débat "de très bon niveau", se félicite le journaliste Christian Ménanteau qui dépeint des échanges de "très bonne qualité" qui ont permis d'éclairer les deux visions divergentes des candidats. La gauche du "désir du réel" pour Manuel Valls, celle du "rêve désirable" pour Benoît Hamon.



Par rapport au débat de l'entre-deux tours entre François Fillon et Alain Juppé, les deux socialistes ont eu "une hauteur de position et de qualité d'échange qui était vraiment à la hauteur de l'enjeu", remarque Alexandre Malafaye. Le débat s'est en effet déroulée de manière policée. Est-ce parce que Manuel Valls, se sachant battu pour le second tour, retenait ses coups ?

"Je crois qu'avec son tempérament, Valls est convaincu qu'il lui reste encore une petite chance de remporter la présidentielle", affirme Olivier Mazerolle, pour qui l'argument de l'ancien Premier ministre consiste à "rameuter ceux qui, parmi les électeurs socialistes, entretiennent encore ce petit espoir". "Je pense qu'il peut encore gagner", abonde Élizabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur.

On refait le monde avec :

- Élizabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur

- Olivier Mazerolle, présentateur du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI

- Alexandre Malafaye, créateur du think tank Synopia

- Christian Ménanteau, journaliste

La rédaction vous recommande