publié le 27/04/2017 à 08:28

Ni Le Pen ni Macron, voire Le Pen plutôt que Macron. La droite catholique conservatrice repousse tout "front républicain" face au Front national au second tour de la présidentielle, frustrée par l'élimination de François Fillon, champion de ses valeurs familiales "non négociables". L'épiscopat, qui en 2002 avait appelé à faire barrage à Jean-Marie Le Pen, refuse aujourd'hui de se prononcer.



La Manif pour tous appelle même à battre Emmanuel Macron. La fondatrice du parti démocrate-chrétien, Christine Boutin, est allée plus loin. "Emmanuel Macron, jamais !", a affirmé l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy. En estimant "possible" de voter pour Marine Le Pen, à condition que celle-ci "s'engage sur trois points fondamentaux : la préoccupation vis-à-vis de la personne humaine et des plus fragiles en particulier, l'abrogation de la loi Taubira (sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels, Ndlr) et une Europe renouvelée".

"L'Église de France ne veut pas donner de label catholique à un parti plus qu'un autre", explique sur RTL Samuel Liévin, journaliste à La Croix et spécialiste des religions. Selon lui, le vote FN "est une bombe à fragmentation au sein de l'Église catholique".

Mercredi 2 mai, à 4 jours du second tour de l'élection présidentielle, le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Georges Pontier a rappelé que "le rôle de l'Église est, plus que jamais, de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre candidat". Une vingtaine d'évêques se sont toutefois exprimés à titre personnel, certains rappelant des principes devant éclairer le choix des électeurs, quand d'autres, plus nombreux, exprimant plus ou moins directement un rejet des thèses de l'extrême droite. Dans une interview mise en ligne sur le site de la CEF, Mgr Pontier estime par ailleurs qu'il "faut reconnaître qu"il est difficile de se forger une opinion dans ce climat hystérisé".