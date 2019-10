et Sophie Merle

publié le 09/10/2019 à 17:32

Quand elle entre en scène, c'est toujours avec la même assurance. Cintrée dans sa combinaison de cuir, Amale Dib s'apprête à terrifier ses adversaires. Sur le ring, la catcheuse déploie une énergie impressionnante. Quand elle soulève de la fonte, c'est jamais moins de 140 kilos.

Mais les jours de semaine, c'est devant un tout autre public qu'Amale évolue.

À 26 ans, la jeune femme partage sa vie entre sa passion pour le catch et son métier de professeure des écoles à Clermont, dans l'Oise.

Avec ses élèves, Amale est à des années lumières de son comportement sur le ring. La voix douce, posée et la patience comme maître mot. "Quand je suis au catch, je joue le personnage de la méchante française. Dans la vraie vie, je suis professeure des écoles, je suis cette personne gentille et agréable", explique-t-elle.

Et ses élèves n'ignorent rien de sa double vie. "La maîtresse c'est une catcheuse professionnelle ! Mais elle nous fait pas de prise de catch !", confie l'un d'entre eux.

La jeune femme est parvenue à trouver un équilibre entre ses deux activités. Sur le ring, une fois sa tenue enfilée, elle devient French Hope, traduction: l'espoir français.

ÀToronto dernièrement, elle a affronté des catcheuses expérimentées et a remporté une belle victoire. Un pas de plus vers son rêve, celui de décrocher un contrat de catcheuse professionnelle et de vivre de sa passion, de l'autre côté de l'Atlantique.