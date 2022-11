Pourquoi le calendrier de l'avent est-il devenu un outil de la propagande nazie ?

Le calendrier de l'avent est né en Finlande au XIXème siècle. Les familles protestantes offraient aux enfants une image pieuse tous les matins de décembre, pour les faire patienter avant Noël. Le principe a été repris en 1908, par Gerhard Lang, qui le commercialise en Allemagne. Il prend la forme d'un calendrier, qui rassemble de petits dessins collés sur une plaque de carton.

Les petites fenêtres qui s'ouvrent arrivent en 1920. Elles laissent alors apparaître une image de la Bible. Le calendrier de l'avent sert alors à enseigner l'Évangile. Et cet outil de promotion du christianisme ne plait pas à Hitler. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1933, plus question de célébrer la naissance d'un juif.

Les idéologues nazis ont alors vidéo Noël de sa substance catholique pour la remplacer par des références à la race aryenne, et aux dieux nordiques dont elle descendrait, soi-disant. Plus d'étoile sur le sapin, qui rappelle trop David, ou le communisme, ce sera la croix gammée à la place. Et pour les enfants, le parti nazi a préparé une version revisitée du calendrier de l'avent.

Un U-boot pour les garçons, une croix gammée fleurie pour les filles

En ouvrant les cases, les enfants découvraient un petit tank, un mini sous-marin pour les garçons, des petites croix gammées avec des fleurs pour les filles. Mais aussi des poèmes à la gloire des soldats morts pour la patrie ou des chants SS pour les petits.

Pas de « petit papa Hitler quand tu descendras du ciel » mais une version revisitée de « Douce nuit » où le sauveur éternel c’est évidemment Adolf. Tout ça s’arrête en 1945. Les Allemands se disent que le calendrier, c’était mieux avant.

Avec l’arrivée dans les années 50 du petit chocolat dans le calendrier de l’Avent, c’est Noël avant Noël pour les fabricants : en France, c’est chaque année autour de 8 millions de calendriers chocolatés vendus. On est passé de célébrer la foi, à la crise de foie !

