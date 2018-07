publié le 29/06/2018 à 08:21

Les salariés de l'entreprise Environnement SA pourront s'offrir d'agréables congés d'été ! Leur patron, François Gourdon, a en effet annoncé jeudi 28 juin qu'il comptait leur verser à chacun 3.000 euros, pour fêter les 40 ans de la société, qui sera prochainement renommée Envea. Il leur a fait cette surprise lors de la cérémonie d'anniversaire célébrée dans un club privé du VIIIe arrondissement de la capitale.



Le Parisien, qui révèle l'information, explique que près de 600 employés recevront ce chèque inattendu, dont 180 évoluant au siège social de l'entreprise situé à Poissy, dans les Yvelines, les autres étant répartis sur toute la planète, des États-Unis à la Chine en passant par l'Inde.

"Je fais ce geste pour fédérer et renforcer encore le sentiment d’appartenance au groupe", insiste François Gourdon. Tout le monde bénéficie du même montant, quelle que soit la fonction et l’ancienneté", affirme le chef de cette entreprise spécialisée dans la surveillance de la qualité de l'air. En tout, 3 millions d'euros seront déboursés (en comptant les charges) pour honorer cette promesse.

Leader en Europe, et n°2 mondial dans son secteur

Si Environnement SA peut se permettre d'offrir ce joli cadeau à ses employés, c'est avant tout parce que l'entreprise a connu un succès fulgurant depuis sa création en 1978. Désormais présente dans 70 pays, elle est leader en Europe et numéro deux mondial dans son secteur.



Après une entrée en bourse en 2006 et un changement de nom prévu pour cette année, le président fondateur du groupe a parlé "d'un nouveau cap", rapporte nos confrères. "Toutes les filiales en France et à l’étranger vont désormais être regroupées sous ce nouveau nom, ainsi le rayonnement de l’entreprise sera plus important surtout au niveau mondial", conclut François Gourdon.