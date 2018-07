publié le 30/11/2016 à 07:43

À travail égal, salaire égal : c’est l’une des conclusions de l’enquête Insee sur la répartition des rémunérations selon les régions françaises. C'est presque la réalité. En valeur, la photo grand angle un salarié français du privé ou du public c'est en moyenne 19 euros de l’heure. Tout le monde, quel que soit son lieu de travail, est traité grosso modo de façon quasi-identique.



Mais quand on zoome, on constate qu’il y a quand même des petites différences, et une grosse exception : l’Île-de-France. Selon cette étude, le salaire horaire moyen y est supérieur, à 24 euros. Ce n’est pas rien comme différence puisque cette région, qui concentre plus de 25% des postes de travail à plein temps, offre des salaires supérieurs de 26% par rapport à la moyenne des autres zones du pays.

Trois éléments essentiels expliquent cette différence. D'abord, les structures économiques : les grandes entreprises, les sièges sociaux, les expertises sont très centralisées autour de Paris. Les cadres représentent 30% des emplois de l’Île-de-France, contre 12% pour l’ensemble du territoire. Or on sait que le salaire est directement lié à la catégorie socioprofessionnelle. Un cadre vaut en moyenne 35 euros de l’heure, un ouvrier 15 euros et un employé 14 euros.

Deuxième point, les qualifications des cadres franciliens : 70% d'entre eux ont un diplôme de deuxième ou de troisième cycle universitaire. C’est dix points de plus que la moyenne nationale. Enfin, il y a les coûts du quotidien : le logement, le transport, l'alimentation et les loisirs sont incomparablement plus élevés que partout ailleurs sur le territoire.



Cette unique exception confirme notre ultra-concentration autour de Paris. Si on met cette singularité de côté, le paysage salarial national est relativement homogène. La différence entre la deuxième région dans la hiérarchie des salaires (Auvergne-Rhône-Alpes) et celle où la rémunération horaire moyenne est la plus basse (la Corse et ses 16 euros de l’heure, mais qui ne compte que 8% seulement de cadres) ne dépasse pas 15%.



Au final, on s’installe où si on doit bouger ? Si vous réfléchissez à un changement professionnel, sachez d'abord qu’il faut toujours privilégier la région par rapport à la taille de l’entreprise. Second point : les bonnes opportunités en termes de salaires sont en priorité sur la ligne TGV Île-de-France - Rhône-Alpes - PACA.

