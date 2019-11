publié le 01/11/2019 à 09:26

L’UFC-Que Choisir rend publics ce 1er novembre les résultats d’une enquête de terrain concernant les pompes funèbres et leurs abus. Selon Alain Bazot, le président de l'association de défenses de consommateurs, mourir en France en 2019 "peut aller de quelques milliers d'euros a presque 8.000 euros". "Cela va dépendre de la prestation demandée, mais surtout quel professionnel vous allez choisir", explique-t-il au micro de RTL. Et de dénoncer "un domaine où règne l'opacité totale et le non respect de la réglementation".

Alain Bazot souligne que les tarifs des pompes funèbres ne sont pas réglementés. "Il y a deux catégories de prestations : les prestations obligatoires et les prestations facultatives. Les deux sont sur le marché libre donc chacun fait vraiment ce qu'il veut. Il n'y a rien à redire si c'est dans la transparence et notamment si le devis, qui est imposé par la loi et par un arrêté, était respecté", déplore-t-il.

Ce devis, n'est "pas respecté à deux égards", souligne Alain Bazot. Tout d'abord un quart des professionnels ne fournissent aucun devis et "quand ils n'en remettent pas, à 65% il n'est pas conforme au devis type, qui doit donner des informations claires et précises au client". Et bien souvent, les clients qui font face à une période délicate, ne sont pas en mesure de comparer les prestations proposées et "se prennent des tarifs hallucinants dans un contexte d'inflation extraordinaire". En effet, les tarifs pratiqués par les pompes funèbres depuis quatre ans sont presque quatre fois plus élevés que l'inflation.