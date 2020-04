Que révèlent nos rêves au temps du confinement ?

publié le 27/04/2020 à 06:25

Dans une période si particulière, nous sommes en droit de nous demander l'impact sur notre imagination, notre part d'inconscient et nos rêves. Beaucoup ont d'ailleurs certainement constaté un changement depuis le début du confinement. Une tendance à rêver davantage ? Du moins à plus vous en souvenir ? Sur des thèmes précis ? Un rêve récurrent est apparu ? Nos invités tentent avec vous de comprendre les ficelles de nos nuits et de nos rêves.

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s

- Pr Isabelle Arnulf, cheffe de service, neurologue (Service des Pathologies du Sommeil)

à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière. Auteure de Une fenêtre sur les rêves (Editions Odile Jacob)

- Flavia Mazelin, journaliste spécialisée en psychologie et développement personnel à Psychologies Magazine



- Juliette Allais, psychanalyste Jungienne et psychothérapeute. Auteure de Décrypter ses rêves (Editions Eyrolles)