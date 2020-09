Plan de relance : la crainte de dérogations au droit de l’environnement

publié le 03/09/2020 à 09:45

Lors de son discours de politique générale en juillet dernier, Jean Castex l’a promis, la relance sera verte. Fin de la chronique. Au cœur du plan de relance présenté, jeudi 3 septembre, par le Premier Ministre, il y aura la relocalisation d’entreprises stratégiques. Nombreux s’inquiètent d’éventuelles dérogations au droit de l’environnement. On va encore dire qu’on s’inquiète vite.

Il reste tout de même quelques interrogations, notamment, le projet de loi de simplification de l’action publique. Confinement oblige, les députés examineront cette loi fin septembre. Dans la première mouture, on peut y lire que les préfets pourraient autoriser la réalisation de certains travaux de construction avant la délivrance de l'autorisation environnementale.

Les défenseurs de l’environnement s’inquiètent, le gouvernement promet qu’il encadrera, mais ce n’est pas tout. Depuis avril, un décret permet aux préfets de déroger à des normes réglementaires à certaines conditions, dans des domaines variés dont celui de l'environnement.

Sera-t-on moins regardant pour les entreprises qui relocalisent ?

Dans une tribune publiée sur le site de Reporter, lundi 31 août, l'avocate et ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage a "dénoncé" ce qu'elle estime être une "déconstruction" du droit de l'environnement. On va encore dire que l’on s’inquiète pour rien.

Le gouvernement sait qu’il est attendu sur ce sujet, mais la question se pose. Par exemple, beaucoup d'industries pharmaceutiques se satisfont d’un droit environnemental plus laxiste en Chine ou en Inde. En France comme en Europe, le principe de pollueur-payeur est plus contraignant par exemple. Comment relancer l’économie en gardant comme cap la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution du quotidien ? C’est la grande question.

Pourtant, la transition écologique sera au coeur des annonces : 30 milliards seront dédiés à la rénovation thermique des bâtiments ou à la technologie verte, une bonne nouvelle pour l’avenir. Mais attention à l'ambition de grand projets écologiques et le risque de reculer au niveau du droit environnemental dans les entreprises. Le "en même temps" ne marche pas à ce niveau-là : il faudra savoir lire les petites lignes de ce plan de relance.

Le plus : une tribu amazonienne se sert de drone pour détecter les incendies

Les feux ravagent toujours l’Amazonie : les peuples autochtones craignent pour leur habitat et le fond mondial pour la nature associé au WWF a eu une idée. Ils ont formé la communauté des Uru-Eu-Wau-Wau dans l’ouest du Brésil qui a piloté des drones pour la surveillance de la forêt. Deux mondes se rencontrent pour un bien commun. Une initiative qui pourrait s’étendre à d’autres peuples de la forêt.

Le chiffre : 15

Le mois d’août a été le 15e mois consécutif plus chaud que la moyenne. D’après Météo France, c’est le troisième mois d’août le plus chaud après août 2003 et août 1947. Août 2020 est le 15e mois consécutif depuis mai 2019 à se situer au-dessus de la moyenne des températures observées sur la période 1981-2010. Des périodes de canicules plus courtes mais plus fréquentes. Bientôt Noël en chemise hawaïenne !