Peut-on éviter les débordements violents durant les manifestations ?

Hier, jeudi 28 janvier, la journée de manifestation contre la loi Travail a donné lieu à des débordements graves. 214 personnes ont été interpellées, 3 policiers ont été grièvement blessés et un étudiant rennais a perdu la vision d'un oeil. Des casseurs se sont mêlés aux manifestants dans plusieurs villes, provoquant des heurts violents.



Xavier Couture note que la présence d'émeutiers dans les manifestations n'est pas une nouveauté. "Nous sommes en état d'urgence et je pense que les porteurs de kalachnikov doivent assez rigoler quand ils voient un policier blessé par un pavé", déclare-t-il. Le producteur constate un "grand déficit d'autorité" en France. "La parole de l’État manque singulièrement d'une capacité d'expression autoritaire. Et je ne pense pas qu'on puisse, dans une démocratie moderne, faire vivre la liberté si l'autorité ne s'exprime pas de manière claire", explique-t-il.



Guillaume Perrault salue les policiers blessés. "Il y a quelque chose de surréaliste à voir l'énergie de la police et de la gendarmerie en partie consacrée à ce genre de situation" alors que l'état d'urgence est en cours, confie-t-il. Il rappelle par ailleurs que la riposte des forces de l'ordre "a été très modérée". Dans d'autres nations, la police aurait pu rétorquer avec plus de violence.

Jean-Luc Mano, quant à lui, estime que "la charge qui pèse sur les organisateurs est considérable" car "l'organisation "d'un service d'ordre est le minimum à faire, et on porte la responsabilité de l'organisation générale de la manifestation". Il ajoute que la violence "sert toujours le pouvoir en place" et "discrédite beaucoup, dans l'opinion publique, les manifestations".



