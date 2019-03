Peut-on compter sur les grands-parents d’aujourd’hui ?

publié le 19/12/2018 à 07:00

On compte 15 millions de grands-parents dans notre pays, soit près d' 1 Français sur 4 ! Ils consacrent en moyenne plus de 9h par semaine et 22 jours par an à leurs petits-enfants. Est-ce plus ou moins que par le passé ? Vivant une seconde jeunesse, ils font désormais plein d’activités, ont de nombreux projets, sont dynamiques...: quelle est la place de leurs petits-enfants dans le quotidien bien rempli qu’ils mènent aujourd'hui ? Comment leur rôle s'est-il transformé au sein de la famille ?

Invités

- Carole Renucci, directrice de Notre Temps, partenaire de l'émission

- Béatrice Copper-Royer, psychothérapeute et psychologue-clinicienne, auteur de Grands-parents le maillon fort, co-écrit avec Marie Guyot

Notre Temps

Grands-parents le maillon fort

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).