publié le 23/05/2019 à 07:00

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. » selon Blaise Pascal. Croyances, culture, milieu social, pays, âge, sexe : si tout semble les séparer, certains couples se forment malgré les différences et parfois même contre les préjugés...



C’est ce qui est arrivé, contre toute attente, à Marie-Clémence Bordet-Nicaise. Chrétienne et bourgeoise, Marie-Clémence avait une vie toute tracée avec son charmant fiancé. Jusqu’au jour où elle a rencontré Aurore, une collègue de travail, dont elle est tombée follement amoureuse...

Peut-on choisir qui l'on aime ? Comment expliquer que l'on soit attiré par une personne en particulier ?



Invités

- Marie-Clémence Bordet-Nicaise, chargée de production pour des films institutionnels et auteur du blog Marie-Clémence, auteure de On ne choisit pas qui on aime (Editions Flammarion)

- Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute, on le retrouvera cet été au mois de juillet sur RTL en remplacement de Caroline Dublanche

On ne choisit pas qui on aime (Editions Flammarion)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).