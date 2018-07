publié le 27/06/2016 à 16:31

Sous un dessin de tête mort, Greenpeace annonce la couleur : "Jus multi-pesticides", peut-on lire sur la petite bouteille en plastique adressée à plusieurs rédactions parisiennes vendredi 24 juin. L’ONG écologiste explique que la bouteille contient le jus de plusieurs fruits et légumes achetés dans la grande distribution. Alors que la bouteille en plastique comporte une mention "À ne pas consommer", une attachée de presse de Greenpeace a tenu à réitérer ces conseils en contactant les rédactions concernées pour leur intimer de ne "surtout pas ouvrir les bouteilles [...] car avec les changements de température, cela peut exploser au visage quand on l’ouvre", rapporte le site Allodocteurs.fr.



Malgré ces précautions, plusieurs journalistes ont eu la mauvaise surprise de découvrir que la fameuse bouteille avait explosé toute seule à leur arrivée au bureau lundi 27 juin. "L’étagère est couverte d’une croûte violacée, et les dossiers posés là – des études scientifiques annotées, représentant plusieurs semaines de travail – sont imbibés d’une substance sombre, visqueuse et malodorante", peut-on lire sur Allodocteurs. Le même phénomène s’est produit dans d’autres rédactions, comme celle du Journal des femmes. Devant cette étrange explosion, le service de communication de l'ONG assure pourtant qu’aucun produit n’a été rajouté. "Envoyez-nous la facture", aurait répondu Greenpeace face aux plaintes des journalistes qui ont retrouvé leur bureau maculés de jus.

Pour sa dernière campagne @greenpeacefr a envoyé un jus de légumes aux pesticides... Qui a explosé dans mon bureau ¿ pic.twitter.com/0bYYjtvLny — Stef (@S_Gardier) 27 juin 2016

@S_Gardier @greenpeacefr sympa la surprise du lundi matin... Le jus aux pesticides a explosé aussi ! pic.twitter.com/n5bf7vqMI3 — Anne Xaillé (@AnneXaille) 27 juin 2016

L’objet de cette campagne de communication est de sensibiliser les médias sur la présence de nombreux résidus de produits phytosanitaires dans les fruits et les légumes vendus en grande surface. Si leur quantité est souvent infime lorsqu’un seul fruit ou un seul légume est pris en compte, leur accumulation peut faire apparaître des taux de pesticides supérieurs aux seuils autorisés. L’ONG avait déjà fait une opération de sensibilisation sur ce sujet dans un supermarché Leclerc des Yvelines le 22 juin dernier.