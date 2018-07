publié le 30/05/2016 à 14:15

Le mouvement social contre la loi Travail se poursuit, vendredi 27 mai, et les conséquences sur le tourisme du blocage partiel ou total des raffineries de l'Hexagone commencent à se faire sentir. En effet, de nombreux Français limitent leurs déplacements en ce weekend de Fête des Mères. "Aujourd'hui on est dans du 50% d'annulation d'hôtels - voire plus dans certaines régions comme la Bretagne ou l'Aquitaine", explique Thierry Grégoire, président national de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) des saisonniers.



Avant de penser au bon temps, les Français attendent de savoir si le conflit social qui sévit en France va s'arrêter ou non, ce qui est préjudiciable pour le secteur du tourisme. "Et comble de l'ironie, les organisations syndicales, censées défendre les employés, les empêchent aujourd'hui de travailler", note le président de l'Umih avec amertume. "C'est une très mauvaise image que l'on donne à l'extérieur et ce n'est pas bon pour l'activité touristique", poursuit-il.

Les pertes financières se chiffrent en millions d'euros, selon Thierry Grégoire. Un rattrapage n'est pas non plus possible, puisque "tout ce qui est perdu en chiffre d'affaires est perdu". Mais plus que le manque à gagner, il craint que les gens cessent de venir dans l'Hexagone, agacés de "voir la France dans un marasme" et exhorte donc les différents acteurs sociaux à faire attention. Depuis la période post-attentats, marquant le début d'une période difficile pour le secteur, Paris a par exemple connu une baisse de chiffre d'affaires d'environ 20%.