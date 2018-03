publié le 27/05/2016 à 10:28

Le 29 mai, c'est la fête des mères et pour accompagner le bouquet de fleurs ou le collier de nouilles, nous vous proposons 3 livres à offrir, 3 livres à portée de toutes les tirelires puisqu'ils sont tous à moins de 10 euros. Pour ma maman d'Anne Pouget, un recueil de poèmes et dictons, Manderley For Ever, biographie de Daphné du Maurier et Amours de Léonor de Recondo, la lauréate du Grand Prix RTL-Lire 2015,



On commence par un incontournable, Pour ma maman, un florilège de pensées, dictons et poèmes réunis par Anne Pouget. Historienne, elle nous rappelle, contrairement aux idées reçues, que la fête des mères n'est pas une création du régime de Vichy. La fête des mères apparaît en réalité après la Première Guerre mondiale, le maréchal Pétain ne fait que l'inscrire au calendrier, elle sera définitivement déclarée fête nationale en 1950. Pour ma maman est publié aux éditions du Cherche-Midi.

Une biographie avec "Manderley for ever"

Autre idée de livre à offrir, Manderley For Ever, la biographie de l'anglaise Daphné du Maurier, L'auteure de Rebecca immortalisé au cinéma par Alfred Hitchcock .Sa biographie se lit comme un roman car Daphné du Maurier est une héroïne romanesque. Sa vie lui a inspiré ses personnages, par exemple la jeune femme du châtelain de Manderley hantée par son épouse précédente, la défunte Rebecca. "Daphné avait fouillé dans les affaires de son mari et elle était tombée sur des lettres d'amour et elle est devenue jalouse", explique Tatiana de Rosnay. Manderley For Ever vient de paraître au Livre de Poche, enrichi d'une préface et de photos inédites.



Une passion interdite avec "Amours"

Enfin, Amours de Léonor de Recondo, la lauréate du Grand Prix RTL-Lire 2015. Le livre vient de sortir, lui aussi, en poche, avec une superbe couverture, un dos de femme dans un corset délacé. Au début du siècle dernier, un notaire abuse de sa servante. Elle tombe enceinte et l'épouse du bourgeois, stérile, adopte l'enfant pour sauver les apparences. L'amour maternel qui rapproche les deux femmes humiliées et mal-aimées les précipite dans une passion réciproque, interdite. "Je voulais écrire un moment où le corps balaye tout (..) Le surgissement du corps et la découverte de soi c'est une victoire pour ces deux femmes, de pouvoir vivre cet amour et d'y arriver malgré tout", confie l'auteure.