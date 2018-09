Pauvreté : 1 Français sur 5 ne mange pas à sa faim selon le Secours populaire

publié le 11/09/2018 à 07:07

Le constat est terrible. C'est un chiffre fourni par le Secours populaire et il indique qu'un français sur cinq a du mal à se nourrir sainement, c'est à dire à prendre trois repas par jour. C'est le bilan du baromètre de l'association, publié à deux jours de la présentation du Plan pauvreté par Emmanuel Macron.



Pour le Secours populaire, la précarité saute aux yeux, avec des personnes qui ont aussi du mal à manger des fruits et légumes frais, ou à payer la cantine de leurs enfants.

"Dans les trois millions de personnes que nous avons accueilli en 2017, 1,8 million l'ont été par premier acte solidaire une aide alimentaire (...) Le droit à l'alimentation n'est pas satisfait dans notre pays", indique Richard Béninger, secrétaire national du Secours populaire.

"86% des Français considère qu'on est en situation de pauvreté quand on éprouve régulièrement d'importantes difficultés pour avoir une alimentation correcte", explique-t-il. Une situation alarmante contre laquelle est censé lutter le Plan pauvreté dévoilé jeudi 13 septembre.



"Nous jugerons non pas aux déclarations, nous jugerons surtout aux actes, et plus précisément aux effets concrets de ses millions de personnes dont nous parlons, et qui sont touchées par la pauvreté", prévient le patron du Secours populaire.