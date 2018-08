publié le 14/08/2018 à 08:33

Niché dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Thorame-Haute, le pont du Moulin enjambe le Verdon. Cette construction en pierres, bâtie au XVIIe siècle, a été classé aux monuments historiques en 1977. Le pont est aujourd'hui laissé à l'abandon et son accès est même interdit par arrêté municipal.



Depuis plusieurs décennies, la mairie et quelques associations locales de sauvegarde du patrimoine tentent de préserver le pont du Moulin. "On y a plus touché depuis 1930. Des arbres poussent entre les pierres et un mur est tombé dans le Verdon, si bien que le pont est devenu extrêmement dangereux", témoigne le président de l’association de sauvegarde du pont.

"Si le pont venait à s'effondrer, la vallée du Haut Verdon ne serait plus tout à fait la même", se morfond le président de la société de pêche. Et de conclure : "C'est un peu comme si Paris perdait sa tour Eiffel."





La Fondation du patrimoine lance également un appel aux dons dans le cadre de la mission Stéphane Bern.